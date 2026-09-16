Galeria Mistério que atravessa décadas: desaparecimento do menino Carlinhos segue sem solução após 53 anos No dia 2 de agosto de 1973, a notícia do sequestro de Carlos Ramirez da Costa, então com 10 anos, causou perplexidade em todo o Brasil.O Caso Carlinhos completou 53 anos e segue sem solução. Por Flipar

Reprodução