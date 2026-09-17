Celebridades e TV Adultos na pele de adolescentes: atores que eram muito mais velhos que seus personagens No cinema e na televisão, nem sempre a idade dos atores acompanha a dos personagens. Adultos de 20, 30 anos ou mais já foram escalados para viver adolescentes — e algumas diferenças são surpreendentes. Em certos casos, o público nem sequer percebeu. Por Flipar

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