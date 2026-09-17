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Ovelhas laranja: conheça o rebanho que mudou a paisagem de Cumbria para afastar ladrões

Na vila de Troutbeck, no Parque Nacional de Lake District, em Cumbria, no noroeste da Inglaterra, o fazendeiro Pip Simpson decidiu tingir de laranja fluorescente suas 800 ovelhas. Adotada em 2016 para dificultar os furtos e facilitar a identificação dos animais, a medida chamou a atenção da imprensa e de visitantes, que passaram a procurar o rebanho colorido.

Por Flipar
Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle

Ao longo de quatro anos, ele teve centenas de ovelhas furtadas de sua propriedade. Como os animais eram difíceis de distinguir dos demais rebanhos da região, os crimes causaram prejuízos e levaram o produtor a buscar uma forma incomum de identificá-los: tingir as ovelhas de laranja.

Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle

Nas estradas secundárias, onde o deslocamento de animais exige tempo e exposição, a cor aumentou o risco de flagrante do ladrão. Uma carga de ovelhas laranja dificilmente passaria despercebida, elevando a chance de denúncia.

Reprodução de vídeo BBC

Embora parecesse uma tinta comum, o produto aplicado na lã não causava danos às ovelhas, segundo as reportagens da época. A coloração permaneceria visível até a tosquia seguinte. A marca e a composição da tinta não foram divulgadas.

Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle

A propriedade de Pip Simpson fica em Troutbeck, vila perto de Windermere, no Parque Nacional de Lake District. A localidade integra Cumbria, condado do noroeste da Inglaterra conhecido por suas paisagens rurais com lagos, vales e montanhas. A área é protegida como parque nacional. Em 2017, a paisagem cultural de Lake District foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco.

Reprodução do Youtube canal First Alert 6

O rebanho tingido por Pip Simpson era formado por ovelhas da raça Cheviot. Originária da região montanhosa situada entre a Inglaterra e a Escócia, a raça é conhecida pela resistência e pela adaptação a terrenos elevados.

Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle

As ovelhas Cheviot apresentam cabeça branca, focinho escuro e lã clara e densa. A coloração natural do velo ajudou a tornar ainda mais intenso o efeito da tinta laranja aplicada aos animais.

Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle

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