Animais Ovelhas laranja: conheça o rebanho que mudou a paisagem de Cumbria para afastar ladrões Na vila de Troutbeck, no Parque Nacional de Lake District, em Cumbria, no noroeste da Inglaterra, o fazendeiro Pip Simpson decidiu tingir de laranja fluorescente suas 800 ovelhas. Adotada em 2016 para dificultar os furtos e facilitar a identificação dos animais, a medida chamou a atenção da imprensa e de visitantes, que passaram a procurar o rebanho colorido. Por Flipar

Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle