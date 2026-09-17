Galeria Livro resgata atuação dos padres-operários que se infiltraram nas fábricas e desafiaram a ditadura militar no Brasil A trajetória de religiosos que deixaram as atividades exclusivamente pastorais para viver e trabalhar ao lado de operários, desafiando a ditadura militar no Brasil, é o foco do novo livro da historiadora Larissa Rosa Corrêa, lançado no dia 8 de setembro em um evento na Janela Livraria de Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Por Flipar

Tânia Rêgo/Agência Brasil