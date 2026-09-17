Galeria Calçada dos Gigantes: as impressionantes colunas de basalto da Irlanda do Norte A Calçada dos Gigantes é uma formação geológica que fica na costa norte da Irlanda do Norte, perto da cidade de Bushmills. É composta por cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas, criadas por atividade vulcânica antiga. Por Flipar

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