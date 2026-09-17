Estilo de Vida Gazebos conquistam espaço ao integrar natureza, conforto e momentos de relaxamento Presentes em jardins, parques e áreas de lazer, os gazebos combinam arquitetura e contato com a paisagem. Essas estruturas cobertas e geralmente abertas nas laterais criam espaços destinados ao descanso, à contemplação e à convivência. Em diferentes estilos e materiais, podem ainda se transformar em pontos de destaque na decoração de ambientes externos. Por Flipar

Imagem de Jill Wellington por Pixabay