Galeria Louis Braille: a determinação por trás do sistema que revolucionou a leitura tátil Essencial para a leitura e a escrita de pessoas com deficiência visual, o sistema Braille transformou o acesso à informação e ao conhecimento. Sua criação está ligada à trajetória do francês Louis Braille, que desenvolveu ainda jovem um método baseado em pontos em relevo e deixou um legado fundamental para a autonomia e a inclusão. Por Flipar

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