Entrou para o Guinness! Cavalo ‘adolescente’ da Inglaterra ganha título de mais alto do mundo

A categoria estava sem um representante oficial desde 2021, após a morte de Big Jake, um cavalo da raça Belgian Draft que media cerca de 10 centímetros a mais que Hugo. Até 2024, o Guinness ainda informava que o título permanecia sem dono.
Apesar dos recordes, Hugo e Big Jake não são os maiores cavalos já registrados na história: essa marca continua com Mammoth — antes chamado de Sampson —, também da raça Shire, que superava a altura atual de Hugo em aproximadamente 20 centímetros.
A história de Hugo, porém, pode ganhar novos capítulos, pois ele ainda está em fase de crescimento. Especialistas acompanham de perto seu desenvolvimento, com uma rotina que inclui exercícios e cuidados específicos. Por isso, existe a possibilidade de o cavalo ampliar ainda mais sua marca nos próximos anos.
Originária da Inglaterra, a raça Shire foi desenvolvida para trabalhos pesados no campo e no transporte. De porte imponente, os cavalos podem ultrapassar facilmente 1,80 metro de altura na cernelha e pesar mais de 900 quilos. Atualmente, os exemplares da raça são criados principalmente para preservação da espécie, exposições e atividades de lazer.