Animais Entrou para o Guinness! Cavalo ‘adolescente’ da Inglaterra ganha título de mais alto do mundo Um cavalo da raça Shire de quatro anos conquistou o título de mais alto do mundo entre os animais vivos da categoria reconhecida pelo Guinness World Records. Chamado Hugo e apelidado de “big softie”, expressão em inglês para “gigante dócil”, o animal alcançou 1,99 metro de altura na cernelha, medida que vai do ponto mais alto do dorso até o chão. Por Flipar

Divulgação/Guinness World Records 2027