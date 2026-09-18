Animais Mulher usa chinelo para salvar filha de ataque de coiote nos Estados Unidos Uma mulher de 36 anos foi mordida no rosto ao tentar proteger a filha de quatro anos durante o ataque de um coiote no Arizona, nos Estados Unidos. A menina empinava pipa na rua, em Surprise, quando foi surpreendida pelo animal e começou a gritar. Por Flipar

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