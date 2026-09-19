Galeria Coníferas: árvores que mantêm o verde e embelezam paisagens geladas ao redor do mundo As coníferas são árvores perenes, com folhas em formato de agulha e cones que protegem as sementes. Formam belo cenário na natureza de lugares frios. Elas têm grande importância no ecossistema, pois regulam o clima, sequestram carbono, oferecem abrigo e alimento para animais e evitam erosões. Além de ajudarem na purificação do ar, essas árvores fornecem madeira, papel e resinas. Assim, também têm papel importante na economia. Por Flipar

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