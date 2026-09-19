Celebridades e TV Coincidência marcante: famosos que morreram no dia do próprio aniversário Morrer no dia do próprio aniversário é uma coincidência rara e marcante na trajetória de uma pessoa. Ao longo da história, algumas personalidades famosas tiveram a vida encerrada exatamente na data em que celebravam seu nascimento. Conheça nomes de famosos dessa curiosa lista. Por Flipar

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