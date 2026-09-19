Entretenimento Bumerangue: a história milenar e a ciência por trás do fascinante objeto que volta ao lançador O bumerangue é um objeto milenar, fortemente associado aos povos aborígenes da Austrália. Produzido principalmente com madeira curvada, era usado na caça, em atividades cotidianas e em cerimônias, seguindo técnicas transmitidas entre gerações. Ao contrário do que muitos imaginam, nem todos os modelos foram projetados para voltar ao lançador: vários serviam para atingir alvos com força e precisão. Por Flipar

Imagem de Spencer Wing por Pixabay