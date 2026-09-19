Economia Borracha atravessa milênios de história e continua essencial no mundo moderno Muito antes da industrialização, povos indígenas das Américas já conheciam e aproveitavam as propriedades do látex. Extraída de árvores como a seringueira, a substância era utilizada na fabricação de bolas, recipientes e materiais impermeáveis, revelando um conhecimento tradicional desenvolvido ao longo de muitas gerações. Por Flipar

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