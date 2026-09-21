Lugares mal-assombrados pelo mundo: histórias reais, lendas sombrias e relatos de arrepiar

Amityville – Esta vila de Long Island, no estado de Nova York, tornou-se famosa após Ronald DeFeo Jr. matar os pais e quatro irmãos em 1974. No ano seguinte, George e Kathy Lutz compraram a casa, mas partiram após 28 dias, alegando fenômenos paranormais. Os relatos, amplamente contestados, inspiraram o livro e os filmes de Horror em Amityville.
Raynham Hall – Localizada em Norfolk, na Inglaterra, a mansão é associada à lenda da Dama Marrom. A figura seria o espírito de Lady Dorothy Walpole, que viveu no local e foi esposa do segundo visconde Townshend. A história ganhou fama mundial após uma suposta aparição ser fotografada na escadaria em 1936.
Ilha de Poveglia – Situada na Lagoa de Veneza, na Itália, foi utilizada como estação de quarentena para navios, passageiros e mercadorias durante surtos de doenças contagiosas. No século XX, suas instalações abrigaram uma instituição de saúde e assistência. Relatos de experiências cruéis e de assombrações fazem parte das lendas da ilha, mas não possuem comprovação histórica consistente.
Queen’s House – Esta antiga residência real de Greenwich, em Londres, ficou conhecida no universo paranormal após uma fotografia tirada em 1966 aparentemente mostrar uma figura na Escada Tulipa. A imagem alimentou relatos de assombrações no edifício, embora nunca tenha servido como prova da existência de fantasmas. Hoje, o imóvel integra os Museus Reais de Greenwich e funciona como galeria de arte.
Mansão da Família Liu – Construída em 1929, em Minxiong, Taiwan, a residência abandonada tornou-se conhecida como “Casa Fantasma de Minxiong”. Segundo a lenda, uma empregada manteve um relacionamento com o proprietário e, após o caso ser descoberto, tirou a própria vida ao se jogar em um poço. Seu espírito teria passado a assombrar a família, mas não há comprovação histórica dessa narrativa
Villa De Vecchi – Construída entre 1854 e 1858 em Cortenova, no norte da Itália, a mansão também é chamada de Casa Vermelha e Villa dos Fantasmas. Abandonada e vandalizada ao longo do século XX, ganhou aparência sinistra e passou a alimentar histórias de assassinatos, rituais e aparições. Esses acontecimentos, porém, pertencem ao folclore local e não possuem comprovação histórica.
Villa De Vecchi – Construída entre 1854 e 1858 em Cortenova, no norte da Itália, a mansão também é chamada de Casa Vermelha e Villa dos Fantasmas. Abandonada e vandalizada ao longo do século XX, ganhou aparência sinistra e passou a alimentar histórias de assassinatos, rituais e aparições. Esses acontecimentos, porém, pertencem ao folclore local e não possuem comprovação histórica.
Ilha das Bonecas – Localizada nos canais de Xochimilco, na Cidade do México, tornou-se famosa pelas bonecas penduradas por Julián Santana Barrera. Segundo a lenda, ele encontrou uma menina afogada e passou a reunir os brinquedos para acalmar seu espírito. Em 2001, o próprio Julián morreu afogado perto do lugar onde a garota teria sido encontrada — não sua sobrinha.
Aokigahara – Situada na base noroeste do Monte Fuji, no Japão, a densa floresta também é conhecida como “Mar de Árvores”. O local ganhou notoriedade por registrar numerosos casos de suicídio e também aparece em lendas sobre espíritos inquietos. Para prevenir novas mortes, autoridades e voluntários realizam patrulhas, instalam câmeras e mantêm placas com mensagens de apoio e contatos de ajuda.
Hell Fire Club – Este antigo pavilhão de caça de Montpelier Hill, na Irlanda, foi usado no século XVIII por integrantes do Hell Fire Club de Dublin. Segundo a lenda, o próprio Diabo teria participado de uma partida de cartas, sendo reconhecido por um casco no lugar do pé. Histórias sobre aparições, rituais e uma enorme criatura semelhante a um gato preto reforçaram a fama sinistra das ruínas.
Monte Cristo Homestead – Construída em 1885 na cidade de Junee, em Nova Gales do Sul, a mansão é divulgada como uma das casas mais assombradas da Austrália. Lendas associam supostas aparições a antigos moradores e a mortes ocorridas na propriedade, incluindo a queda de uma empregada e o assassinato de um zelador. Visitantes também relatam passos, vozes e presenças inexplicáveis, sem comprovação científica.
Mansão Winchester – A ampliação da residência de San José, na Califórnia, começou em 1886 e continuou até a morte de Sarah Winchester, em 1922. Viúva de William Wirt Winchester, herdeiro da fabricante de armas, ela também havia perdido a única filha ainda bebê. Segundo uma lenda sem comprovação histórica, Sarah consultou um médium e manteve a casa em obras para apaziguar os espíritos das vítimas dos rifles Winchester.
La Posada de Santa Fe – Localizado em Santa Fe, no estado norte-americano do Novo México, o hotel incorpora uma mansão construída em 1882 pelo comerciante Abraham Staab. Segundo a lenda, o imóvel é assombrado por sua esposa, Julia Staab, que morreu em 1896. Hóspedes relatam aparições, objetos que se movem e um inexplicável perfume de rosas associado à suposta presença dela.
Casa da Família Perron (EUA) - Local que inspirou o filme 'Invocação do Mal'. Ali viveu a família aterrorizada por entidades malignas. Foi objeto de estudo, na realidade, do casal Ed e Lorraine Warren, interpretados no cinema por Patrick Wilson e Vera Farmiga.
Sanatório de Waverly Hills – Localizado em Louisville, no Kentucky, começou a receber pacientes com tuberculose em 1910; o grande edifício atual foi inaugurado em 1926 e o sanatório fechou em 1961. Muitos pacientes morreram ali antes do avanço dos antibióticos, mas o total exato é incerto. Relatos de vultos, vozes e passos nos corredores alimentaram sua fama como um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos.
Casa de Lizzie Borden – Em 1892, Andrew Borden e sua esposa, Abby, foram mortos dentro desta residência em Fall River, Massachusetts. Lizzie, filha de Andrew, foi acusada e julgada pelo duplo assassinato, mas acabou absolvida em 1893; o crime permanece sem solução. Hoje, a casa funciona como hospedagem e atração turística, onde visitantes relatam aparições, ruídos e objetos que se movem sozinhos. (Site oficial??)
Morgan House – Construída na década de 1930 em Kalimpong, no estado indiano de Bengala Ocidental, a mansão colonial funciona atualmente como hotel. Segundo a lenda, o local seria assombrado pelo espírito de Lady Morgan, esposa do antigo proprietário George Morgan. Hóspedes relatam passos de salto alto, vozes e outras manifestações inexplicáveis nos corredores de madeira.
Torre de Londres – A histórica fortaleza inglesa serviu durante séculos como palácio, prisão e cenário de execuções. Entre as vítimas estavam Ana Bolena e Catarina Howard, duas esposas do rei Henrique VIII. Relatos sobrenaturais mencionam vultos e aparições, especialmente o suposto fantasma de Ana Bolena, visto perto do local onde ela foi decapitada.
Hotel Stanley – Inaugurado em 1909 em Estes Park, no Colorado, o hotel inspirou Stephen King a escrever o romance O Iluminado após uma hospedagem em 1974. Hóspedes relatam sons de piano, crianças correndo e aparições atribuídas a antigos moradores e funcionários. O quarto 217, onde King se hospedou, tornou-se o mais associado às histórias sobrenaturais
Castelo de Edimburgo – Erguido sobre uma rocha vulcânica na capital escocesa, o castelo atravessou séculos de guerras, cercos e períodos como prisão. Entre suas lendas estão as aparições de um baterista sem cabeça e de um tocador de gaita que teria desaparecido ao explorar passagens subterrâneas. Visitantes também relatam vultos, vozes e quedas repentinas de temperatura.
Penitenciária Eastern State – Inaugurada em 1829 na Filadélfia, a prisão tornou-se conhecida por manter detentos em isolamento quase absoluto. Após seu fechamento, em 1971, relatos de vozes, passos e figuras sombrias ajudaram a transformá-la em um conhecido destino paranormal. Apesar das histórias, não existem provas científicas de assombrações.
Castelo de Brissac – Localizado no Vale do Loire, na França, o castelo é associado à lenda da Dama Verde. Ela seria Charlotte de Brézé, esposa de Jacques de Brézé, morta pelo marido depois que ele descobriu sua infidelidade. Segundo os relatos, sua figura de vestido verde aparece nos aposentos e seus gemidos podem ser ouvidos durante a madrugada.