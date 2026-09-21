Galeria Brasil e Uruguai sem muros: as cidades separadas por uma fronteira invisível De um lado está Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul; do outro, Rivera, no Uruguai. Sem rio, cerca ou muro separando suas áreas centrais, as cidades formam uma paisagem urbana contínua, na qual moradores atravessam a fronteira diariamente quase sem perceber. Por Flipar

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