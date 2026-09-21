Celebridades e TV Bill Murray completa 76 anos; relembre a trajetória do ator Em 21 de setembro de 2026, o ator Bill Murray completa 76 anos. Nascido em Evanston, no estado americano de Illinois, em 1950, William James Murray começou a carreira artística nos palcos antes de alcançar a televisão. Sua trajetória ganhou projeção nacional no fim dos anos 1970, quando passou a integrar o elenco de “Saturday Night Live”. A experiência no humor televisivo seria decisiva para moldar seu estilo de interpretação. Por Flipar

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