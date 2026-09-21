Rodrigo Santoro é abordado por influenciador na rua nos Estados Unidos

Após encerrar uma ligação pelo celular, Santoro respondeu com bom humor à pergunta sobre qual seria sua profissão: “Eu finjo ser pessoas que não sou”. Questionado sobre sua filmografia, Santoro citou as produções '300', 'Westworld', 'Simplesmente Amor', 'Abril Despedaçado' e 'Carandiru'.
Ele também relembrou os desafios de se mudar para Hollywood no início dos anos 2000, período em que a internet e as redes sociais ainda não eram como são hoje, além de ter que lidar com os estereótipos por ser latino no mercado norte-americano. Ao final, deixou um conselho para aspirantes a atores: a carreira só deve ser seguida por quem realmente a ama.
Rodrigo está, inclusive, com a agenda cheia em 2026. Ele fez parte do elenco do filme 'Três Horas Para Viver', ao lado de Alan Ritchson e Owen Wilson, que estreia nos cinemas brasileiros no dia 8 de outubro. No longa, o ator interpreta o criminoso Damián Zaldívar, que tenta interceptar o transporte de um órgão destinado a salvar a vida de uma menina de sete anos.
Santoro também fez parte do elenco da minissérie 'Brasil 70: A Saga do Tri', da Netflix, como o técnico João Saldanha. A produção está disponível desde 29 de maio de 2026 na plataforma. O ator também está no longa 'Corrida dos Bichos', disponível no Prime Video desde 7 de agosto de 2026.
Rodrigo Junqueira Reis Santoro nasceu em 22 de agosto de 1975, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele iniciou o curso de Jornalismo na PUC-Rio, mas interrompeu os estudos ao entrar para a Oficina de Atores da Globo, em 1993. A partir daí, participou de novelas como 'Olho no Olho', 'Pátria Minha', 'Explode Coração', 'O Amor Está no Ar', 'Suave Veneno' e 'Mulheres Apaixonadas'.
No cinema, sua ascensão ocorreu no início dos anos 2000. Pelo papel de Neto em 'Bicho de Sete Cabeças', conquistou o prêmio de melhor ator nos festivais de Brasília e Recife. Em seguida, protagonizou 'Abril Despedaçado', de Walter Salles, filme que consolidou seu nome entre os principais talentos da nova geração do cinema brasileiro.
Depois, ele decidiu construir uma carreira em Hollywood. Um de seus maiores papéis foi o do rei persa Xerxes em '300' e na sequência '300: A Ascensão do Império'. Ele também fez parte dos elencos das séries 'Lost' e 'Westworld', além de ter atuado em filmes como 'Focus', 'Ben-Hur', em que interpretou Jesus Cristo, e 'As Panteras: Detonando', entre outros.