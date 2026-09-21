Luciana Gimenez mostra tríplex de 750 m² em São Paulo

O imóvel, localizado na zona sul de São Paulo, foi escolhido por Luciana por causa da vista para o Rio Pinheiros. A apresentadora se mudou para o tríplex em 2020, no mesmo condomínio onde já vivia, e contou à Casa Vogue que o pôr do sol visto das janelas foi decisivo para a escolha.
Quando conheceu o apartamento, Luciana encontrou o espaço completamente vazio e se encantou com a vista. A nova residência passou por uma transformação completa, e o projeto de reforma ficou sob responsabilidade do arquiteto Renan Altera. O imóvel ganhou uma proposta diferente daquela adotada na residência anterior, que seguia uma linha neoclássica e tinha muitos elementos dourados.
O novo projeto trouxe ambientes contemporâneos, mais leves e voltados ao conforto. Renan Altera, fundador do escritório Altera Arquitetura, contou à Casa Vogue que Luciana vivia um momento de transição na época. Ela ainda buscava definir o que queria para a nova casa. O resultado veio após várias conversas para identificar seus gostos e sua personalidade.
A reforma, no entanto, enfrentou dificuldades por causa da pandemia de Covid-19, que afetou o cronograma previsto para a obra. Segundo o arquiteto, houve interrupções e atrasos ao longo da execução, enquanto algumas fábricas precisaram paralisar suas atividades durante o período. As restrições e os problemas no fornecimento de materiais fizeram com que a conclusão do projeto levasse mais tempo do que o inicialmente planejado.
A coleção de arte é um dos destaques do apartamento. Entre as peças estão trabalhos de Di Cavalcanti, Claudio Tozzi, Jeff Koons e Damien Hirst. A decoração também inclui retratos autografados de Mick Jagger, John Lennon e Yoko Ono. Entre os objetos mostrados estão uma coleção de celulares antigos, peças curiosas e recordações relacionadas aos filhos e à família.
Entre os detalhes mostrados por Luciana está o espaço reservado ao computador gamer de seu filho, instalado na biblioteca do primeiro andar. A apresentadora explicou que preferiu deixar o equipamento nesse ambiente para acompanhar mais de perto o que ele faz no computador e ter maior controle sobre as atividades do filho.
Luciana também mostrou seu quarto e comentou que a janela oferece uma vista privilegiada para o pôr do sol. Ela disse se sentir feliz e sortuda por poder contemplar a paisagem diariamente. Durante o tour, a apresentadora também mostrou um par de muletas que usou após sofrer um acidente em uma estação de esqui, em 2023. Em vez de guardar o objeto, ela decidiu deixá-lo exposto como uma lembrança do período de recuperação.