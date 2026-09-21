Gastronomia Alimentos sem glúten são essenciais para algumas pessoas; entenda por quê O glúten é um conjunto de proteínas encontrado principalmente no trigo, no centeio e na cevada. Em algumas pessoas, seu consumo pode provocar diferentes reações no organismo. Na doença celíaca, por exemplo, o glúten desencadeia uma resposta autoimune que provoca inflamação e pode danificar o revestimento do intestino delgado. Por Flipar