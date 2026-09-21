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Thiago Lacerda confirma término de relacionamento com Vanessa Lóes após 25 anos de união: ‘Muita dor’

'São 25 anos de uma vida. É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente', disse o ator.

Por Flipar
Reproduc?a?o @soulvanessa_

Em 2015, o casal enfrentou uma crise e chegou a ficar um tempo separado, mas retomou a relação. No ano seguinte, o ator afirmou em uma entrevista ao Gshow que as especulações eram um 'absurdo completo'. Novos rumores de separação surgiram em 2022, sem confirmação oficial naquele momento.

Reprodução/Instagram

Nos últimos anos, Vanessa também passou a se dedicar a projetos pessoais e negócios da família, enquanto Thiago continuou sua carreira artística e atualmente integra o elenco da novela 'Por Você', da Globo, na qual interpreta o personagem Gabriel Jordão.

Reprodução/TV Globo

Já Vanessa passou a se dedicar à administração de negócios, incluindo uma fazenda na região serrana do Rio voltada ao cultivo de lúpulo e a produção de cerveja artesanal. Seu último trabalho fixo na TV foi em 2014, quando viveu a Dra. Suzana na série 'Questões de Família', do canal GNT.

Reprodução/Instagram

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