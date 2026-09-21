Celebridades e TV Thiago Lacerda confirma término de relacionamento com Vanessa Lóes após 25 anos de união: ‘Muita dor’ 'São 25 anos de uma vida. É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza. Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente', disse o ator. Por Flipar

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