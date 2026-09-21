Público de 1,6 milhão no Carnaval de São Paulo faz show de Calvin Harris entrar no Guinness World Records

Calvin Harris é o nome artístico de Adam Richard Wiles, DJ, produtor, cantor e compositor escocês nascido em 17 de janeiro de 1984, na cidade de Dumfries. Ele começou a produzir música eletrônica ainda na adolescência e lançou os primeiros trabalhos na internet antes de conquistar espaço na cena internacional.
Entre seus álbuns posteriores estão 'Motion', de 2014, 'Funk Wav Bounces Vol. 1', de 2017, e 'Funk Wav Bounces Vol. 2', de 2022. Em 2025, lançou a coletânea '96 Months', que reúne algumas de suas principais músicas e colaborações ao longo da carreira.