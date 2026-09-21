Celebridades e TV

Público de 1,6 milhão no Carnaval de São Paulo faz show de Calvin Harris entrar no Guinness World Records

Depois de ser uma das principais atrações do Rock in Rio 2026, o escocês Calvin Harris recebeu do Guinness World Records o reconhecimento pela 'maior presença registrada em um set de DJ de um único artista'. O recorde foi obtido durante sua apresentação no Carnaval de São Paulo, em 8 de fevereiro de 2026, na Rua da Consolação.

Por Flipar
Reprodução @calvinharris

Calvin Harris é o nome artístico de Adam Richard Wiles, DJ, produtor, cantor e compositor escocês nascido em 17 de janeiro de 1984, na cidade de Dumfries. Ele começou a produzir música eletrônica ainda na adolescência e lançou os primeiros trabalhos na internet antes de conquistar espaço na cena internacional.

Wikimedia Commons/Carlos Delgado

Entre seus álbuns posteriores estão 'Motion', de 2014, 'Funk Wav Bounces Vol. 1', de 2017, e 'Funk Wav Bounces Vol. 2', de 2022. Em 2025, lançou a coletânea '96 Months', que reúne algumas de suas principais músicas e colaborações ao longo da carreira.

Reprodução/Globoplay

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