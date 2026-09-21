Jovem passou por sete cirurgias e perdeu movimentos após acidente em montanha-russa do Hopi Hari; MP investiga o caso

Um laudo médico citado pelos familiares relaciona o traumatismo a um mecanismo de 'contragolpe' provocado pelos movimentos de aceleração, desaceleração e rotação do brinquedo. O episódio passou a ser investigado pelo Ministério Público de São Paulo, que determinou uma perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.
Inaugurada em 1999, a Montezum tem cerca de 42 metros de altura, ultrapassa 100 km/h e é apontada como a maior montanha-russa de madeira da América Latina. O caso de Júlia também trouxe à tona outros relatos de problemas associados à atração, incluindo episódios registrados em 2014 e 2018.
Em 2018, a professora Nathalia Assenjo Motta sofreu uma grave lesão cervical após um movimento de chicote e precisou colocar 12 pinos e duas hastes na região. Em 2014, um motoboy ficou tetraplégico após um acidente e morreu em 2023 por complicações relacionadas a uma infecção.