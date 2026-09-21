Galeria Jovem passou por sete cirurgias e perdeu movimentos após acidente em montanha-russa do Hopi Hari; MP investiga o caso Ela permaneceu internada por 57 dias e, desde então, já passou por sete cirurgias. Segundo a família, ela perdeu os movimentos do lado esquerdo do corpo e enfrenta dificuldades para falar, além de seguir uma rotina intensa de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia. Por Flipar

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