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Praias da Europa que encantam pelas águas cristalinas e paisagens impressionantes

Com paisagens que vão de enseadas escondidas a extensas faixas de areia, a Europa abriga praias para diferentes perfis de viajantes. Para destacar algumas das mais belas, o portal European Best Destinations reuniu votos de turistas de 83 países e elaborou um ranking que combina refúgios pouco conhecidos e destinos já consagrados.

Por Flipar
Christian Lue Unsplash

Torrent de Pareis – Localizada em Mallorca, nas Ilhas Baleares, na Espanha, foi eleita a praia mais bonita da Europa pelos participantes da votação. Uma das formas de chegar ao local exige preparo físico, pois inclui uma trilha de aproximadamente nove quilômetros.

Olaf Tausch wikimedia commons

Praia de Aljezur – Situada na região do Algarve, em Portugal, é uma opção para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Cercada por uma área natural protegida, destaca-se pela paisagem preservada e pela atmosfera sossegada.

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Praia de Amió – Localizada na Cantábria, na Espanha, destaca-se pela beleza natural e pela pouca intervenção humana, sem resorts, bares ou vendedores ambulantes. Dependendo da maré, sua faixa de areia pode ficar totalmente encoberta pela água.

Flickr David Alonso

Praia de La Pelosa – Situada na Sardenha, na Itália, encanta pelas águas calmas e de tonalidade azul-turquesa. Para preservar a praia e reduzir os impactos do turismo, as autoridades limitam o número de visitantes.

goldpicasa/Wikimedia Commons

Praia das Catedrais – Localizada em Ribadeo, na Galícia, Espanha, destaca-se pelos arcos e cavernas esculpidos nas rochas pela ação do mar. O ideal é consultar a tábua das marés e visitar o local durante a maré baixa.

Flickr Vítor Ribeiro

Cala Granadella – Localizada em Jávea, na Costa Blanca, Espanha, destaca-se pelas águas cristalinas de tonalidade azul-turquesa. Cercada por formações rochosas, a pequena enseada é bastante procurada para passeios de caiaque e outras atividades aquáticas.

Flickr Leo Labrin

Praia do Vale das Borboletas – Localizada na Turquia, recebeu esse nome pela presença de diversas espécies de borboletas na região. Cercada por paredões rochosos e vegetação exuberante, também oferece trilhas para quem deseja explorar a paisagem.

William Neuheisel/Wikimedia Commons

Praia Nova – Localizada no Algarve, em Portugal, fica aos pés da Capela de Nossa Senhora da Rocha, um dos cartões-postais da região. Também está próxima da Praia da Cova Redonda, outra faixa do litoral conhecida por sua beleza.

Flickr Vitor Oliveira

Cala del Moraig – Localizada na Costa Blanca, na Espanha, chama a atenção pelas águas cristalinas de tonalidade azul-turquesa e pelo cenário cercado por paredões rochosos. Para chegar à praia, é preciso estacionar na parte alta e seguir o restante do percurso a pé.

Joanbanjo/Wikimedia Commons

Cala Tonnarella dell’Uzzo – Localizada na Sicília, na Itália, integra a Reserva Natural do Zingaro e se destaca pelas águas cristalinas e pela paisagem preservada. A boa visibilidade no mar também favorece a prática de mergulho com snorkel.

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