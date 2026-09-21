Galeria Praias da Europa que encantam pelas águas cristalinas e paisagens impressionantes Com paisagens que vão de enseadas escondidas a extensas faixas de areia, a Europa abriga praias para diferentes perfis de viajantes. Para destacar algumas das mais belas, o portal European Best Destinations reuniu votos de turistas de 83 países e elaborou um ranking que combina refúgios pouco conhecidos e destinos já consagrados. Por Flipar

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