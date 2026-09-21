Praias da Europa que encantam pelas águas cristalinas e paisagens impressionantes

Torrent de Pareis – Localizada em Mallorca, nas Ilhas Baleares, na Espanha, foi eleita a praia mais bonita da Europa pelos participantes da votação. Uma das formas de chegar ao local exige preparo físico, pois inclui uma trilha de aproximadamente nove quilômetros.
Praia de Aljezur – Situada na região do Algarve, em Portugal, é uma opção para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. Cercada por uma área natural protegida, destaca-se pela paisagem preservada e pela atmosfera sossegada.
Praia de Amió – Localizada na Cantábria, na Espanha, destaca-se pela beleza natural e pela pouca intervenção humana, sem resorts, bares ou vendedores ambulantes. Dependendo da maré, sua faixa de areia pode ficar totalmente encoberta pela água.
Praia de La Pelosa – Situada na Sardenha, na Itália, encanta pelas águas calmas e de tonalidade azul-turquesa. Para preservar a praia e reduzir os impactos do turismo, as autoridades limitam o número de visitantes.
Praia das Catedrais – Localizada em Ribadeo, na Galícia, Espanha, destaca-se pelos arcos e cavernas esculpidos nas rochas pela ação do mar. O ideal é consultar a tábua das marés e visitar o local durante a maré baixa.
Cala Granadella – Localizada em Jávea, na Costa Blanca, Espanha, destaca-se pelas águas cristalinas de tonalidade azul-turquesa. Cercada por formações rochosas, a pequena enseada é bastante procurada para passeios de caiaque e outras atividades aquáticas.
Praia do Vale das Borboletas – Localizada na Turquia, recebeu esse nome pela presença de diversas espécies de borboletas na região. Cercada por paredões rochosos e vegetação exuberante, também oferece trilhas para quem deseja explorar a paisagem.
Praia Nova – Localizada no Algarve, em Portugal, fica aos pés da Capela de Nossa Senhora da Rocha, um dos cartões-postais da região. Também está próxima da Praia da Cova Redonda, outra faixa do litoral conhecida por sua beleza.
Cala del Moraig – Localizada na Costa Blanca, na Espanha, chama a atenção pelas águas cristalinas de tonalidade azul-turquesa e pelo cenário cercado por paredões rochosos. Para chegar à praia, é preciso estacionar na parte alta e seguir o restante do percurso a pé.
Cala Tonnarella dell’Uzzo – Localizada na Sicília, na Itália, integra a Reserva Natural do Zingaro e se destaca pelas águas cristalinas e pela paisagem preservada. A boa visibilidade no mar também favorece a prática de mergulho com snorkel.