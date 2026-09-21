Animais Descubra por que o saruê é um aliado do homem O saruê, ou gambá-de-orelha-preta, é um dos marsupiais mais comuns do Brasil e tem se tornado cada vez mais visível nas áreas urbanas. Ele atrai curiosidade, receio e também causa muitos equívocos por parte da população. Por Flipar

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