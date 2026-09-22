Galeria Basalto: da lava vulcânica aos objetos que fazem parte do cotidiano Formado pelo resfriamento rápido da lava, o basalto está entre as rochas vulcânicas mais abundantes do planeta. Escuro, resistente e de aparência marcante, foi usado por diferentes povos na produção de ferramentas, utensílios e construções. Atualmente, a rocha continua presente de diversas formas no dia a dia. Por Flipar

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