Galeria Rick e Renner: relembre duplas brasileiras que chegaram ao fim após tragédias A morte do cantor Rick, da dupla Rick e Renner, vítima de um acidente de helicóptero no dia 21 de setembro de 2026, aos 59 anos, na Serra Catarinense, comoveu o país. O artista estava a bordo de um Bell 430 que partiu de Porto Belo com destino a São Joaquim e desapareceu durante o trajeto. Os destroços foram localizados na região da Vaca Gorda, após buscas que avançaram pela madrugada. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirmou cinco mortes, sem sobreviventes. Entre as vítimas estavam Rick Por Flipar

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