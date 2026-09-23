Entretenimento Vaticano prepara inscrição inédita de filme na disputa pelo Oscar O Vaticano pretende entrar pela primeira vez na disputa por uma indicação ao Oscar com o curta documental “Green Lava”, de 39 minutos, que deve ser inscrito na categoria de melhor documentário em curta-metragem. A informação foi publicada pela ‘Variety”. Com direção de Lia Beltrami e Ali Aksu, o filme terá sessões em Los Angeles até 24 de setembro de 2026 antes da conclusão do processo de inscrição. Ambientada nas Dolomitas, cadeia montanhosa no norte da Itália, a produção acompanha o italiano G Por Flipar

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