Vaticano prepara inscrição inédita de filme na disputa pelo Oscar

A entrada no Oscar é simbólica para o Vaticano na história da premiação do cinema, mas não caracteriza uma representação oficial do Estado, já que a categoria de curta documental não exige indicação formal de governos ou comitês nacionais. Paolo Ruffini, chefe do Dicastério para a Comunicação do Vaticano, defendeu a participação da obra. 'A história de Giacomo merece ser conhecida por todos, e por isso estamos felizes com a oportunidade de incluir 'Green Lava' no processo de inscrição ao Oscar',
Localizado dentro de Roma, na Itália, o Vaticano é um estado soberano criado para garantir a independência territorial da Santa Sé, autoridade central da Igreja Católica. Com aproximadamente 44 hectares, ou 0,44 quilômetro quadrado, é considerado o menor país independente do mundo em extensão territorial. Sua formação jurídica ocorreu por meio do Tratado de Latrão, assinado entre a Santa Sé e a Itália em 11 de fevereiro de 1929 e ratificado em junho daquele ano.
Apesar de frequentemente serem tratados como sinônimos, Vaticano e Santa Sé são entidades distintas. A Cidade do Vaticano é o território estatal, enquanto a Santa Sé corresponde à estrutura de governo central da Igreja Católica e possui personalidade jurídica no direito internacional. É por meio dela que a Igreja mantém relações diplomáticas e participa de atividades internacionais. O papa exerce simultaneamente a função de chefe de Estado do Vaticano e de autoridade máxima da Igreja Católica.
O território do Vaticano reúne algumas das construções mais conhecidas da história do cristianismo e da arte ocidental. Entre elas está a Basílica de São Pedro, erguida sobre o local tradicionalmente associado ao túmulo do apóstolo Pedro. A construção atual envolveu nomes como Donato Bramante, Rafael Sangio, Michelangelo Buonarroti, entre outros. A Praça de São Pedro, marcada pela colunata projetada por Bernini, completa um dos conjuntos arquitetônicos mais reconhecidos do mundo.
Outro patrimônio de destaque são os Museus Vaticanos, que abrigam coleções acumuladas ao longo de séculos pelos papas. O complexo inclui a Capela Sistina, célebre principalmente pelos afrescos do teto realizados por Michelangelo. Além das obras de arte, o território reúne os Palácios Vaticanos, a Biblioteca Vaticana, jardins e outros edifícios históricos. Pela concentração de patrimônio artístico e religioso, a Cidade do Vaticano foi inscrita pela Unesco na Lista do Patrimônio Mundial em 1984.
A população do Estado é pequena e formada por pessoas que possuem diferentes vínculos funcionais com a estrutura vaticana. Dados oficiais atualizados em 31 de dezembro de 2024 registravam 882 residentes, entre cidadãos e não cidadãos. A cidadania vaticana segue regras próprias e está geralmente relacionada a funções exercidas a serviço do Estado ou da Santa Sé, podendo ser concedida ou perdida conforme circunstâncias específicas.
A organização política do Vaticano também apresenta características particulares. O Estado adota uma monarquia absoluta, e o papa concentra os poderes legislativo, executivo e judiciário, exercendo a administração por meio de organismos próprios. A segurança é realizada pela Guarda Suíça Pontifícia e pelo Corpo da Gendarmaria, enquanto o Estado mantém símbolos e serviços próprios, como bandeira, moedas e selos postais.