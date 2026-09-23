Sócio do cantor Rick tinha convite para estar no helicóptero que caiu, mas optou por viajar de carro; relembre casos parecidos

Esta não é a primeira vez que alguém se salva de um voo fatal por não ter embarcado na aeronave que sofreu algum tipo de acidente. Algumas histórias ficaram marcadas por mudanças de planos feitas poucas horas ou até minutos antes da decolagem. Relembre outros casos!
Seth MacFarlane — American Airlines 11, em 2001: O criador de 'Family Guy' tinha passagem para o voo que saiu de Boston com destino a Los Angeles e acabou sequestrado nos ataques de 11 de setembro. Em entrevistas, MacFarlane contou que chegou tarde ao aeroporto e perdeu a aeronave por cerca de dez minutos.
Mark Wahlberg — American Airlines 11, em 2001: Da mesma forma, o ator Mark Wahlberg, dos filmes 'Os Infiltrados' e 'O Vencedor', também tinha planos de embarcar no mesmo avião de MacFarlane, mas mudou seus planos e decidiu viajar para Toronto antes de seguir para Los Angeles. O voo 11 foi o primeiro avião a atingir o World Trade Center.
João Marcelo Calaça — Air France 447, em 2009: O brasileiro tinha passagem para o voo que partiu do Rio de Janeiro rumo a Paris, mas foi impedido de embarcar porque seu passaporte estava vencido. O Airbus A330 caiu no Oceano Atlântico durante a madrugada de 1º de junho de 2009, e nenhuma das 228 pessoas a bordo sobreviveu.
Rodrigo Motta e Bianca Igrejas — Air France 447, em 2009: O casal brasileiro estava em lua de mel e tinha planos de pegar o voo. Durante a própria festa de casamento, porém, decidiu permanecer mais uma noite no hotel e adiou a viagem. A mudança de última hora fez com que não estivessem entre os passageiros do AF447.
Richard E. Byrd — dirigível ZR-2, em 1921: Antes de se tornar conhecido por suas expedições polares, o explorador norte-americano estava previsto para integrar a tripulação do dirigível ZR-2 em um voo de teste na Inglaterra. Byrd perdeu o trem que deveria levá-lo ao local da partida e chegou tarde demais. O dirigível sofreu um acidente durante o voo, que matou 44 das 49 pessoas a bordo.
Kirk Douglas — avião de Mike Todd, em 1958: O ator, conhecido por filmes como 'Spartacus' e 'Glória Feita de Sangue', foi convidado pelo produtor Mike Todd para viajar em seu avião particular. Sua esposa, Anne, não quis ir e Douglas acabou seguindo de carro. A aeronave caiu durante uma tempestade no Novo México, e todas as quatro pessoas a bordo morreram.