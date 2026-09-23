Celebridades e TV Sócio do cantor Rick tinha convite para estar no helicóptero que caiu, mas optou por viajar de carro; relembre casos parecidos Um ato de sorte salvou a vida de Olívio Beltrão, sócio do cantor Rick, da dupla Rick & Renner. Ele também havia sido chamado para integrar a viagem no helicóptero que caiu na Serra de Santa Catarina e matou as cinco pessoas que estavam a bordo. Apesar do convite, o empresário optou por seguir de carro. Por Flipar

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