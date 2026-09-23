Esporte Campeonato de tapa na bunda viraliza nas redes sociais e atrai influenciadoras na Romênia; veja regras Uma competição pouco convencional que acontece na Romênia ganhou enorme repercussão nas redes sociais após vídeos de suas disputas alcançarem milhões de visualizações. Promovido pela RXF, sigla de 'Real Xtreme Fighting', o torneio coloca mulheres frente a frente em confrontos nos quais o objetivo é aplicar tapas no bumbum da adversária. Por Flipar

Reprodução