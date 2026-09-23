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Campeonato de tapa na bunda viraliza nas redes sociais e atrai influenciadoras na Romênia; veja regras

Uma competição pouco convencional que acontece na Romênia ganhou enorme repercussão nas redes sociais após vídeos de suas disputas alcançarem milhões de visualizações. Promovido pela RXF, sigla de 'Real Xtreme Fighting', o torneio coloca mulheres frente a frente em confrontos nos quais o objetivo é aplicar tapas no bumbum da adversária.

Por Flipar
Reprodução

O regulamento ainda impede a entrada de competidoras sob efeito de álcool, estimulantes ou outras substâncias proibidas. O sucesso do evento foi tamanho que ganhou espaço entre influenciadoras, modelos e personalidades da internet romena, como Denisa Despa, Lorette Lorena, Roxana Aiftimiei e Beatrice Albu.

Reprodução/@denisse_despa/@lorettalorena2

Apesar da popularização na Romênia, há indícios de que a modalidade tenha surgido ainda antes, na Rússia. A “Booty Slapping Championship”, na qual duas mulheres disputam uma sequência de tapas nas nádegas, surgiu em 2019, durante a Yashankin Cup, realizada na Sibéria.

Reprodução/YouTube Generation Iron East Europe

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