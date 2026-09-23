Gavião Peixoto lidera o ranking de qualidade de vida no Brasil: saiba o que a cidade tem

Gavião Peixoto fica no interior paulista, na região de Araraquara, a cerca de 300 km da capital. O município tem aproximadamente 4,8 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE.
O município foi emancipado em 1995, quando surgiu como assentamento agrícola. Antes, era um distrito de Araraquara.
A cidade ganhou destaque após a instalação de uma unidade da Embraer em 2001, que recebeu R$ 340 milhões em investimentos e gerou cerca de 3 mil empregos.
Gavião Peixoto se destaca em indicadores de educação: 98,6% das crianças de 6 a 14 anos frequentavam a escola, segundo o IBGE. O dado se refere à taxa de escolarização e não mede a evasão escolar. Por isso, eu retiraria também “saúde e educação exemplares”, afirmação ampla que precisaria de indicadores específicos para ser sustentada.
Apesar do pequeno porte, Gavião Peixoto mantém atendimento municipal apontado como de boa qualidade em especialidades médicas como cardiologia, pediatria, psiquiatria e urologia.
Embora não tenha maternidade, Gavião Peixoto oferece pré-natal de baixo risco na rede municipal. Gestantes com gravidez de alto risco são acompanhadas pelo serviço de referência em Araraquara, em conjunto com as equipes de saúde do município.
Além dos serviços públicos, Gavião Peixoto tem o ritmo tranquilo de uma cidade pequena e espaços de lazer como o Parque Ecológico Municipal, um dos pontos de encontro dos moradores.
Gavião Peixoto obteve notas altas em condições essenciais do cotidiano. No IPS Brasil 2026, alcançou 97,09 pontos em Moradia, 89,99 em Água e Saneamento e 80,46 em Segurança Pessoal. A combinação desses resultados ajudou o município a chegar ao primeiro lugar nacional.
A economia de Gavião Peixoto reúne o cultivo de cana-de-açúcar e laranja e as atividades da Embraer. Em 2023, o PIB per capita do município chegou a R$ 369.126,50, segundo o IBGE. Esse indicador mede a produção econômica dividida pelo número de habitantes; não corresponde à renda média dos moradores.
A agenda cultural também movimenta Gavião Peixoto, com eventos e apresentações musicais que atraem público à cidade. Houve shows de artistas conhecidos, mas não encontrei dados para afirmar que os eventos de grande porte estejam se tornando cada vez mais frequentes.
Uma curiosidade sobre Gavião Peixoto é que a cidade recebeu imigrantes fugidos da Revolução Russa de 1917 – vestígios ainda existem em um cemitério com inscrições em russo.