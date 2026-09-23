Gavião Peixoto lidera o ranking de qualidade de vida no Brasil: saiba o que a cidade tem

Gavião Peixoto se destaca em indicadores de educação: 98,6% das crianças de 6 a 14 anos frequentavam a escola, segundo o IBGE. O dado se refere à taxa de escolarização e não mede a evasão escolar. Por isso, eu retiraria também “saúde e educação exemplares”, afirmação ampla que precisaria de indicadores específicos para ser sustentada.