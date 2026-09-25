Estilo de Vida Nem quiseram conhecê-los: casal do Paraná adota três irmãos que foram recusados por mais de 70 pretendentes No Brasil, a adoção é um processo judicial que busca garantir a proteção e o bem-estar da criança ou do adolescente. Pessoas com 18 anos ou mais podem se habilitar, independentemente do estado civil, desde que tenham pelo menos 16 anos a mais que o adotando. Por Flipar

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