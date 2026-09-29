Ricky Martin e Pedro Sampaio estreiam “Pikito Pikito” no Maracanã

Essa foi a terceira vez que Ricky Martin veio ao Brasil em 2026. A primeira vinda aconteceu durante o Carnaval, e a segunda foi para uma participação no show de Luan Santana. O cantor tem uma relação antiga com o Brasil, país onde faz shows desde os anos 1990. Além de já ter demonstrado saber falar português em entrevistas e apresentações durante suas estadias no país.