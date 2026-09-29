Ricky Martin e Pedro Sampaio estreiam “Pikito Pikito” no Maracanã

Pedro Sampaio abriu o espetáculo com “Sequência Feiticeira” e, em seguida, apresentou “Jetski”. Durante a música, as cheerleaders do Dallas Cowboys, conhecidas como as queridinhas da América, desceram ao campo para dançar a coreografia ao lado do brasileiro. Depois, Ricky Martin entrou em cena ao som de “Livin’ La Vida Loca”. Por fim, os dois se juntaram no palco para apresentar “Pikito Pikito” pela primeira vez.
A música é uma parceria entre os dois artistas que combina elementos da música brasileira com ritmos latino-americanos, como pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa, e chegou às plataformas digitais logo depois do show. O título é uma expressão que significa “beijo rápido” e deriva da palavra espanhola “piquito”.
Ricky Martin desembarcou no Aeroporto do Galeão no dia 24 de setembro. Depois, o cantor publicou nos stories do Instagram um vídeo da varanda do Copacabana Palace, onde ficou hospedado. No sábado, compartilhou uma foto nas arquibancadas do Maracanã durante os ensaios do espetáculo.
Antes da apresentação, Ricky Martin e Pedro Sampaio participaram de uma coletiva online, na qual o porto-riquenho contou que acompanhava o DJ nas redes sociais há bastante tempo. Segundo ele, chegou a deixar de segui-lo e depois voltar a segui-lo na expectativa de que Pedro visse a notificação e retribuísse o follow.
Essa foi a terceira vez que Ricky Martin veio ao Brasil em 2026. A primeira vinda aconteceu durante o Carnaval, e a segunda foi para uma participação no show de Luan Santana. O cantor tem uma relação antiga com o Brasil, país onde faz shows desde os anos 1990. Além de já ter demonstrado saber falar português em entrevistas e apresentações durante suas estadias no país.
Ricky Martin, cujo nome de batismo é Enrique Martín Morales, nasceu em 24 de dezembro de 1971, em San Juan, Porto Rico. Aos 12 anos, entrou para a banda Menudo, fundada em 1977 pelo produtor Edgardo Díaz, e fez muito sucesso com o grupo. Ele deixou a banda em 1989 e, dois anos depois, lançou seu primeiro álbum solo, “Ricky Martin”.
Entre suas músicas de maior sucesso estão “La Copa de la Vida”, “Livin’ La Vida Loca”, “She’s All I Ever Had” e “Nobody Wants to Be Lonely”, dueto com Christina Aguilera. Vencedor do Grammy, Ricky Martin é apontado por muitos como um dos artistas que ajudaram a popularizar a música e a cultura latinas nos Estados Unidos, além de abrir as portas para outros artistas latinos no mercado internacional.