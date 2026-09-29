Celebridades e TV Claudia Ohana revela que neto foi alvo de provocações por ensaio nu da atriz Claudia Ohana revelou à coluna de Mônica Bergamo, no jornal “Folha de S.Paulo”, que o neto de 14 anos já foi alvo de provocações por causa do ensaio nu que a atriz fez para a Playboy, em 1985. Segundo ela, a repercussão das fotos, décadas depois, acabou atingindo a família. 'Ninguém mexeu com a minha filha porque posei nua. Nem com meu neto de 20 anos. Agora provocam meu neto de 14 anos. Não sei se é a personalidade dele ou a época em que estamos vivendo. E, como não passei por isso antes, não s Por Flipar

Reprodução/Instagram @ohanareal