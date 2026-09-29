Claudia Ohana revela que neto foi alvo de provocações por ensaio nu da atriz

Claudia também falou sobre “Vamp”, novela que completa 35 anos em 2026 e que marcou sua carreira com a personagem Natasha, uma vampira roqueira. Apesar do sucesso da produção, a atriz disse que não gostaria de acompanhar uma nova versão da trama, principalmente por causa de seu vínculo com a personagem. 'Não ia gostar, acho que eu ia ficar com ciúmes da Natasha.', declarou.
Nascida no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1963, Claudia Ohana iniciou ainda na adolescência a sua trajetória artística, quando passou a frequentar o Teatro Tablado. A estreia no cinema ocorreu no fim dos anos 1970, e ela logo acumulou trabalhos em diferentes produções. Entre os primeiros destaques estão “Menino do Rio” e “As Aventuras de um Paraíba”, ambos lançados em 1982.
A década de 1980 consolidou a presença de Claudia Ohana no cinema brasileiro. Nesse período, participou de filmes como “Erêndira”, dirigido por Ruy Guerra, “Luzia Homem”, de Fábio Barreto, e “Ópera do Malandro”, adaptação cinematográfica do musical de Chico Buarque. A atriz também manteve uma relação próxima com o teatro e ampliou sua experiência artística para além das telas. Em 1985, protagonizou um ensaio para a revista Playboy que posteriormente se tornou um dos episódios mais conhecidos de
Na televisão, Claudia ganhou projeção nacional ao interpretar a jovem Tieta na primeira fase da novela homônima, exibida pela Globo em 1989. No ano seguinte, esteve no elenco de “Rainha da Sucata”, vivendo Paula Ramos, personagem que ampliou sua presença nas novelas. Em 1991, veio o papel que se transformaria em um dos maiores símbolos de sua carreira: Natasha, a vampira roqueira de “Vamp”. A personagem também permitiu que a atriz explorasse seu lado musical, com performances incorporadas à tram
Depois de “Vamp”, Claudia continuou atuando em novelas e outros formatos televisivos. Entre os trabalhos de destaque daquele período estão “Fera Ferida”, de 1993, e “A Próxima Vítima”, exibida em 1995, na qual interpretou Isabela Ferreto. Ao longo das décadas seguintes, a atriz alternou trabalhos na televisão, no cinema e no teatro, mantendo uma carreira marcada pela variedade de personagens. Em 2019, por exemplo, integrou o elenco de “Verão 90”, interpretando Janice.
O cinema continuou presente em sua trajetória, com participações em produções como “O Mistério da Felicidade”, “Zoom” e “Mais Forte que o Mundo: A História de José Aldo”. Neste último, lançado em 2016, interpretou Rocilene, mãe do lutador José Aldo. Na televisão, também passou por produções mais recentes, como “Sol Nascente”, “Vai na Fé” e a série “Desnude”.
Em mais de quatro décadas de carreira, Claudia Ohana construiu uma trajetória que combina cinema, televisão, teatro e música. Natasha permanece como um de seus papéis mais lembrados, enquanto Tieta e Isabela, de “A Próxima Vítima”, também integram a lista de personagens que marcaram sua passagem pela televisão. Em 2012, ela participou do quadro 'Dança dos Famosos', no Domingão, quando foi vice-campeã, e retornou na 'Super Dança dos Famosos', em 2021.