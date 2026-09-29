Galeria Arcos da Lapa: a história do aqueduto que virou um dos símbolos do Rio Erguido entre 1723 e 1750 sob o comando do engenheiro José Fernandes Pinto Alpoim, o Aqueduto da Carioca — conhecido popularmente como Arcos da Lapa — nasceu com a missão de transportar as águas do Rio Carioca até o centro da capital. Por Flipar

Domínio público/Acervo do Instituto Moreira Salles