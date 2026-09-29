Esporte Cheerleaders do Dallas Cowboys conquistaram o público no intervalo do jogo da NFL no Maracanã; veja origem da tradição As líderes de torcida do Dallas Cowboys foram um dos grandes destaques do show do intervalo da partida da NFL no Rio de Janeiro, realizada no dia 27 de setembro, no Maracanã. As cheerleaders dividiram o palco com Pedro Sampaio, Ricky Martin e seus respectivos dançarinos em coreografias que rapidamente repercutiram nas redes sociais. Por Flipar

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