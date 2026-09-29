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Cheerleaders do Dallas Cowboys conquistaram o público no intervalo do jogo da NFL no Maracanã; veja origem da tradição

As líderes de torcida do Dallas Cowboys foram um dos grandes destaques do show do intervalo da partida da NFL no Rio de Janeiro, realizada no dia 27 de setembro, no Maracanã. As cheerleaders dividiram o palco com Pedro Sampaio, Ricky Martin e seus respectivos dançarinos em coreografias que rapidamente repercutiram nas redes sociais.

Por Flipar
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O brasileiro Pedro Sampaio abriu o espetáculo, enquanto Ricky Martin assumiu a apresentação na sequência, ao som de “Livin’ La Vida Loca”. A participação das cheerleaders nas coreografias chamou a atenção do público e gerou diversos comentários de internautas, que elogiaram a interação entre as dançarinas e os artistas.

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As cheerleaders, conhecidas no Brasil como 'líderes de torcida', são conhecidas por fazerem parte da cultura esportiva dos Estados Unidos. A tradição surgiu no fim do século 19, quando grupos de estudantes passaram a organizar gritos e cantos para incentivar equipes durante partidas universitárias.

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A Universidade de Minnesota é apontada como um dos principais locais ligados ao nascimento do cheerleading organizado, com a formação de um grupo masculino em 1898. Com o passar das décadas, a atividade ganhou coreografias, saltos, acrobacias e elementos de ginástica, além de incorporar cada vez mais participantes mulheres.

Wikimedia Commons/MN National Guard

Na década de 1920, as mulheres começaram a ocupar espaço nas equipes, e o cheerleading se transformou em uma atividade predominantemente feminina, embora também existam grupos mistos. As apresentações exigem preparo físico, coordenação, força, flexibilidade, equilíbrio e ritmo.

Wikimedia Commons/University of Texas at Arlington Photograph Collection

Além dos aspectos esportivos, as equipes trabalham expressão corporal, presença de palco e sincronização. Os uniformes tradicionais costumam apresentar as cores e símbolos das equipes que representam. Pompons, megafones e gritos de incentivo também fazem parte da imagem clássica das líderes de torcida.

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Em algumas modalidades, integrantes são lançadas para o alto e precisam executar movimentos antes de retornar com segurança ao solo. A confiança entre os integrantes é fundamental, sobretudo nas formações que envolvem elevações e pirâmides humanas.

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O sucesso foi tamanho que o cheerleading deixou de acontecer apenas nas arquibancadas e passou a ter competições próprias, com equipes avaliadas por critérios técnicos e artísticos. Nos Estados Unidos, existem campeonatos escolares, universitários e profissionais, além de competições internacionais.

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Uma das maiores curiosidades da modalidade é que presidentes estadunidenses como Dwight Eisenhower e George W. Bush foram cheerleaders na juventude, assim como celebridades do cinema e da música, como Meryl Streep, Sandra Bullock, Jennifer Lawrence e Madonna.

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