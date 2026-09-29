Celebridades e TV

Entenda por que o anúncio de Marilyn Manson para o The Town 2027 gerou revolta nas redes sociais

O anúncio do cantor Marilyn Manson pela organização do festival The Town causou revolta nas redes sociais. A escolha gerou críticas efusivas devido às acusações de abuso físico, sexual e psicológico feitas por várias mulheres desde 2021. O artista nega as denúncias.

Por Flipar
Divulgação

No fim dos anos 1980, formou a banda Marilyn Manson, que ganhou destaque na cena industrial e alternativa dos Estados Unidos. O reconhecimento internacional veio na década de 1990, sobretudo com o álbum 'Antichrist Superstar', lançado em 1996, que consolidou sua imagem provocadora e seu som pesado.

Flickr - Victoria Morse

Uma curiosidade é que, além de cantor e de já ter atuado, Manson também é pintor e autor de livros. O músico foi noivo da atriz Evan Rachel Wood, conhecida pela série 'Westworld' que foi quem primeiro o acusou de abuso psicológico e sexual, em 2021, dando início a uma série de outras denúncias.

Reprodução/Instagram/Divulgação/HBO

Veja Mais