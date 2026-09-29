Ícone dos videogames: estátua em homenagem a Lara Croft será instalada em cidade onde nasceu a franquia ‘Tomb Raider’

Protagonista da franquia 'Tomb Raider', Lara Croft é uma das personagens mais conhecidas dos videogames. Criada pela desenvolvedora britânica Core Design, ela surgiu em 1996 no primeiro jogo da série, lançado para PlayStation, Sega Saturn e computadores.
A personagem é apresentada como uma arqueóloga, aventureira e exploradora britânica, com amplo conhecimento sobre história, mitologia e civilizações antigas. Filha do aristocrata Lord Richard Croft, Lara cresceu em um ambiente privilegiado, mas desenvolveu interesse por aventuras e descobertas arqueológicas.
A aparência e a personalidade de Lara passaram por mudanças importantes ao longo das décadas, especialmente após o reboot iniciado em 2013. Nessa nova fase, 'Tomb Raider', 'Rise of the Tomb Raider' e 'Shadow of the Tomb Raider' apresentam uma versão mais jovem e vulnerável da heroína.
Lara também ganhou adaptações para o cinema, com Angelina Jolie nos filmes 'Lara Croft: Tomb Raider', lançado em 2001, e 'Lara Croft: Tomb Raider – A Origem da Vida', de 2003. Em 2018, Alicia Vikander deu vida à personagem no filme 'Tomb Raider: A Origem'.