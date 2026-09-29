Galeria Ícone dos videogames: estátua em homenagem a Lara Croft será instalada em cidade onde nasceu a franquia ‘Tomb Raider’ Derby tem uma ligação histórica com a personagem, já que foi na cidade que a Core Design desenvolveu o primeiro jogo da série, lançado em 1996. O município também conta com a Lara Croft Way, uma via inaugurada em 2010, e uma estrela dedicada à heroína na 'calçada da fama' local. Por Flipar

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