Dira Paes protagoniza “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da Globo

Dira Paes interpretará Rosenda, uma sertaneja que criou os filhos praticamente sozinha depois que o marido, Severino, vivido por Daniel de Oliveira, viajou para São Paulo e desapareceu. Ela mora como arrendatária na fazenda de Almerindo, personagem de Mateus Solano.
A história começa 15 anos após o desaparecimento, quando Rosenda decide procurar Severino e descobre que ele está rico, muito diferente de antes e casado com Ismália, personagem de Camila Morgado. Os dois têm uma filha, Alice. Nesse período, a protagonista ainda é vítima de uma armação que a leva injustamente à prisão enquanto tenta proteger os filhos.
Também fazem parte do elenco nomes como Lucy Alves, Luis Miranda, Thardelly Lima, Clarissa Pinheiro, Rhaisa Batista, Suzy Lopes, Gustavo Falcão e Suely Franco. A trama é escrita por Mário Teixeira e tem direção artística de Allan Fiterman, dupla responsável por “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”.
O papel é o terceiro trabalho de Dira Paes em 2026, após “Três Graças”, em que interpretou Lígia, e a segunda temporada de “Pablo e Luisão”, gravada para o Globoplay até julho. A atriz também recebeu recentemente o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal do Pará.
Dira Paes, cujo nome de batismo é Ecleidira Maria Fonseca Paes, nasceu em Abaetetuba, no interior do Pará, e foi criada em Belém. Graduada em Artes Cênicas pela UNIRIO, ela também é fundadora da ONG Movimento Humanos Direitos, voltada à defesa do meio ambiente e dos direitos humanos.
Na televisão, sua estreia em novelas aconteceu em “Araponga”, em 1990, na TV Globo. Desde então, participou de produções como “Ti Ti Ti”, “Fina Estampa”, “Salve Jorge”, “Velho Chico”, “Verão 90” e “Pantanal”. Ao longo da carreira, seu currículo conta com dezenas de filmes, séries e 16 novelas, além de prêmios como Grande Otelo, APCA, Guarani e Qualidade Brasil.
Entre as personagens mais memoráveis de Dira Paes estão Solineuza, melhor amiga de Marinete, interpretada por Cláudia Rodrigues, em “A Diarista”, série da Globo, e Norminha, mulher do guarda Abel, em “Caminho das Índias”, novela de Glória Perez. A personagem também ficou marcada pela música “Você Não Vale Nada”, gravada pela banda Calcinha Preta.