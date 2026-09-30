Celebridades e TV Dira Paes protagoniza “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da Globo Dira Paes foi confirmada pela Globo como protagonista de “Lá na Minha Terra”, próxima novela das seis da emissora, com estreia prevista para novembro de 2026, quando substituirá “A Nobreza do Amor” na faixa. Para divulgar a trama, a atriz gravou cenas no Mirante do Camelo, na Chapada Diamantina, na Bahia. Por Flipar

Divulgação TV Globo / Beatriz Damy