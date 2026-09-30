Economia Entidades recorrem ao STF contra proibição das bets no Brasil; entenda a medida A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória que determinou a interrupção das atividades relacionadas às bets e aos cassinos virtuais no Brasil. O pedido foi protocolado em 28 de setembro de 2026 e questiona a validade da decisão do governo federal. As entidades sustentam que não foram apresentados elementos que comprovem a urgência necessária para a edição da MP pelo pre Por Flipar

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