Taioba: a folha que vai do quintal à cozinha

As folhas fornecem fibras e nutrientes como vitamina A, cálcio e fósforo. A taioba pode ajudar a variar as verduras servidas nas refeições, sem que seja preciso atribuir a ela benefícios milagrosos. Há receitas em que as folhas de taioba são cozidas, bem escorridas e refogadas com alho e cebola. Depois, recebem farinha para dar liga; a massa é modelada, empanada e frita, como um croquete.