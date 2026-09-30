Celebridades e TV

Gabriella Saraivah, de “Avenida Brasil”, divide rotina entre a Psicologia e a carreira de atriz nos Estados Unidos.

Gabriella Saraivah estreou na televisão em 2012, aos sete anos, como Miluce, uma das crianças acolhidas no lixão pela Mãe Lucinda, personagem de Vera Holtz, em 'Avenida Brasil', novela que se tornou um dos maiores sucessos da TV Globo e alcançou uma das maiores audiências da emissora na década de 2010.

Por Flipar
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O sucesso foi tanto que a emissora anunciou uma continuação, também escrita por João Emanuel Carneiro, com estreia prevista para janeiro de 2027. Adriana Esteves, Murilo Benício, Cauã Reymond e Débora Falabella, protagonistas da versão de 2012, já tiveram a participação confirmada. Gabriella Saraivah, entretanto, está fora dos planos para a sequência.

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Para conseguir o papel em 2012, a mãe da atriz, Juliana Saraivah, relembrou que Gabriella passou por um teste que contou com mais de 3 mil crianças de todo o Brasil, mas que quase perderam a oportunidade, porque ela não atendeu a uma ligação da equipe de elenco durante o período de Natal.

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Aliás, Gabriella começou no mundo do entretenimento ainda mais nova. Segundo a revista Caras, ela já fazia trabalhos publicitários aos dois anos e entrou para o teatro um pouco depois. O sonho de se tornar atriz se concretizou quando conseguiu o papel de Miluce e estreou na TV.

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Depois de 'Avenida Brasil', ela foi para o SBT, onde interpretou a órfã Tati na segunda versão nacional de 'Chiquititas', e voltou à Globo em 'Além do Tempo', em 2015. Na emissora, também atuou na série 'A Cara do Pai', entre 2016 e 2017, e no remake de 'Éramos Seis', em 2019. Em 2022 e 2023, protagonizou 'Tudo Igual... SQN', primeira produção original do Disney+ no Brasil.

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Aos 15 anos, Gabriella deixou o Brasil com a mãe e o irmão para morar nos Estados Unidos, em busca de novas oportunidades. Após concluir o ensino médio no país, ela mudou os planos e passou a cursar Psicologia como alternativa à carreira artística. Há alguns anos, a atriz vive na Califórnia e divide a rotina entre a faculdade, o trabalho e a carreira de atriz.

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Assim, para se manter no país, Gabriella já trabalhou como babá e motorista de aplicativo de entregas. Hoje, atua como terapeuta comportamental infantil, atividade que começou cedo, pois os empregadores costumam exigir experiência na área na hora de contratar. Também continua participando de testes de elenco, embora as oportunidades para atrizes latinas nos Estados Unidos seja pequena.

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De acordo com a atriz, existe preconceito contra mulheres latinas nos testes, além de exigirem que os atores não tenham sotaque. Mesmo assim, em entrevistas, ela descreveu a fase atual como maravilhosa, tanto pela possibilidade de atuar quanto pelo aprendizado em Psicologia, área que dialoga com a atuação por meio do estudo do comportamento humano.

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