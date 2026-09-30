Gabriella Saraivah, de “Avenida Brasil”, divide rotina entre a Psicologia e a carreira de atriz nos Estados Unidos.

Depois de 'Avenida Brasil', ela foi para o SBT, onde interpretou a órfã Tati na segunda versão nacional de 'Chiquititas', e voltou à Globo em 'Além do Tempo', em 2015. Na emissora, também atuou na série 'A Cara do Pai', entre 2016 e 2017, e no remake de 'Éramos Seis', em 2019. Em 2022 e 2023, protagonizou 'Tudo Igual... SQN', primeira produção original do Disney+ no Brasil.