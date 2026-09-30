Celebridades e TV Relembre a novela em que o diretor assumiu o papel após a prisão de um ator Em 1968, a novela 'Passo dos Ventos' estreou na TV Globo, estrelada por Glória Menezes e Carlos Alberto. Um dos atores, Mário Lago, era declaradamente comunista e foi preso pelo regime militar, que implantou uma ditadura no Brasil. Por Flipar

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