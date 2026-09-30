Juliano Cazarré anuncia que será pai pela sétima vez

O casal já tem seis filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão. Os dois se conheceram quando Letícia tinha 17 anos, na época, ela estudava no mesmo cursinho que o irmão dele, mas só começaram a namorar em 2009. Eles se casaram no civil em 2011.
Vicente, o primogênito do casal, nasceu em 2010 e foi adotado por Juliano, que contou ter reencontrado Letícia e iniciado o namoro quando ela estava grávida de cinco meses do menino. Inácio, o segundo filho, nasceu em 2012 e, segundo o pai, gosta de jogar videogame. Já Gaspar, o terceiro, nasceu em 2019.
Depois de Juliano interpretar Jesus na 'Paixão de Cristo', em 2019, quando o casal já tinha três filhos, os dois se converteram ao catolicismo. Em 29 de setembro de 2020, realizaram o casamento religioso e batizaram Vicente e Inácio na mesma data.
Maria Madalena, que é a quarta filha do casal, nasceu em 2021, enquanto Maria Guilhermina, a quinta filha, chegou em junho de 2022 com uma cardiopatia congênita rara e convive com as sequelas da anomalia de Ebstein. Já Estêvão, o sexto filho, nasceu em 2024.
Em agosto de 2025, ao participar do 'Encontro', programa de Patrícia Poeta, na semana do Dia dos Pais, Juliano afirmou que a paternidade mudou a forma como enxerga a vida. O ator também disse que não vê os filhos como um fardo, mas como um presente.
Juliano Cazarré nasceu em 24 de setembro de 1980, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi criado em Brasília, é filho do escritor e jornalista Lourenço Cazarré e se formou em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Começou a carreira no teatro e se mudou para São Paulo e estreou na televisão em 'Antônia' e participou do filme 'Tropa de Elite' em 2007.
O ator ficou conhecido por interpretar Adauto em 'Avenida Brasil', em 2012, papel que lhe rendeu o prêmio de ator coadjuvante no Melhores do Ano. Também atuou em novelas como 'Amor à Vida', em 2013, como Ninho; 'Amor de Mãe', entre 2019 e 2021, como Magno; 'Pantanal', em 2022, como Alcides; e 'Três Graças', em 2025, como Jorginho Ninja.