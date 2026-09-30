Celebridades e TV Juliano Cazarré anuncia que será pai pela sétima vez Juliano Cazarré anunciou, no dia do aniversário, 24 de setembro de 2026, que a esposa, Letícia Cazarré, está grávida do sétimo filho do casal, um menino com nascimento previsto para fevereiro de 2027. O ator também abriu uma enquete com os nomes Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório para que os seguidores escolhessem o favorito. Por Flipar

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