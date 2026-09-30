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Juliano Cazarré anuncia que será pai pela sétima vez

Juliano Cazarré anunciou, no dia do aniversário, 24 de setembro de 2026, que a esposa, Letícia Cazarré, está grávida do sétimo filho do casal, um menino com nascimento previsto para fevereiro de 2027. O ator também abriu uma enquete com os nomes Sebastião, Bartolomeu, Santiago e Gregório para que os seguidores escolhessem o favorito.

Por Flipar
Reprodução / Instagram

O casal já tem seis filhos: Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena, Maria Guilhermina e Estêvão. Os dois se conheceram quando Letícia tinha 17 anos, na época, ela estudava no mesmo cursinho que o irmão dele, mas só começaram a namorar em 2009. Eles se casaram no civil em 2011.

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Vicente, o primogênito do casal, nasceu em 2010 e foi adotado por Juliano, que contou ter reencontrado Letícia e iniciado o namoro quando ela estava grávida de cinco meses do menino. Inácio, o segundo filho, nasceu em 2012 e, segundo o pai, gosta de jogar videogame. Já Gaspar, o terceiro, nasceu em 2019.

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Depois de Juliano interpretar Jesus na 'Paixão de Cristo', em 2019, quando o casal já tinha três filhos, os dois se converteram ao catolicismo. Em 29 de setembro de 2020, realizaram o casamento religioso e batizaram Vicente e Inácio na mesma data.

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Maria Madalena, que é a quarta filha do casal, nasceu em 2021, enquanto Maria Guilhermina, a quinta filha, chegou em junho de 2022 com uma cardiopatia congênita rara e convive com as sequelas da anomalia de Ebstein. Já Estêvão, o sexto filho, nasceu em 2024.

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Em agosto de 2025, ao participar do 'Encontro', programa de Patrícia Poeta, na semana do Dia dos Pais, Juliano afirmou que a paternidade mudou a forma como enxerga a vida. O ator também disse que não vê os filhos como um fardo, mas como um presente.

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Juliano Cazarré nasceu em 24 de setembro de 1980, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi criado em Brasília, é filho do escritor e jornalista Lourenço Cazarré e se formou em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Começou a carreira no teatro e se mudou para São Paulo e estreou na televisão em 'Antônia' e participou do filme 'Tropa de Elite' em 2007.

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O ator ficou conhecido por interpretar Adauto em 'Avenida Brasil', em 2012, papel que lhe rendeu o prêmio de ator coadjuvante no Melhores do Ano. Também atuou em novelas como 'Amor à Vida', em 2013, como Ninho; 'Amor de Mãe', entre 2019 e 2021, como Magno; 'Pantanal', em 2022, como Alcides; e 'Três Graças', em 2025, como Jorginho Ninja.

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