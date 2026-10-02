Neve, granizo, geada e orvalho: entenda como cada um se forma

A neve se forma quando o vapor de água se transforma diretamente em cristais de gelo nas nuvens. Esses cristais podem se unir, formando flocos. Para chegarem ao chão como neve, precisam atravessar condições que evitem seu derretimento completo.
O granizo se desenvolve em nuvens de tempestade, onde fortes correntes de ar mantêm partículas de gelo suspensas. Elas crescem ao encontrar gotas de água que congelam sobre sua superfície. Caem quando o ar já não consegue sustentá-las.
A geada branca se forma quando o vapor de água passa diretamente para o estado sólido sobre uma superfície muito fria. Seus cristais cobrem folhas, gramados e outros objetos. Embora lembre uma camada de neve, esse gelo se forma no próprio local.
O orvalho aparece quando uma superfície esfria o suficiente para que o vapor de água do ar se condense em gotas. É comum encontrá-lo sobre folhas e carros pela manhã. Noites de céu limpo e pouco vento favorecem sua formação.
Os dois caem das nuvens, mas têm estruturas diferentes. A neve é composta por cristais que podem se agrupar em flocos; o granizo cresce com o acúmulo de água que congela sobre partículas de gelo, formando pedras compactas.
O orvalho permanece líquido, enquanto a geada branca é formada por cristais de gelo. A temperatura da superfície é decisiva: folhas e objetos podem ficar abaixo de 0 °C mesmo quando o termômetro, instalado mais alto, indica uma temperatura positiva.
O calor perto do chão não impede que existam regiões muito frias no alto de uma nuvem de tempestade. É ali que o granizo cresce. Durante a queda, as pedras podem derreter parcialmente e ainda alcançar o solo como gelo.