Filmes e Séries Ben Affleck revela uso de inteligência artificial em novo filme da Netflix Ben Affleck contou, em entrevista ao repórter Lucas Shaw durante o evento Screentime 2026, da Bloomberg, que utilizou inteligência artificial em “muitas coisas” para produzir seu novo filme na Netflix, “Sobrevivência”, que estreia na plataforma de streaming em 9 de outubro. Dirigido e estrelado por ele, o ator comentou que não pretende especificar como a tecnologia foi aplicada, porque, segundo ele, fazer cinema é criar a ilusão da realidade. Por Flipar

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