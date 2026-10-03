Estilo de Vida Livro dos Recordes: talentos excêntricos que renderam marcas surpreendentes em 2025 Realizado desde 2004, o Guinness World Records Day celebra a criatividade e a superação de limites, reunindo feitos curiosos e marcantes ao redor do mundo. Relembre algumas das habilidades inusitadas e dos recordes que marcaram a edição de 2025. Por Flipar

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