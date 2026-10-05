Entretenimento Artesanatos regionais: conheça as riquezas culturais feitas à mão em cada parte do Brasil O Brasil tem uma grande diversidade e riqueza cultural em sua arte popular devido à miscigenação de diferentes povos, como indígenas, africanos e europeus, que influenciaram as técnicas e os estilos presentes em todo o país. Essa combinação de heranças culturais deu origem a peças que carregam significados históricos, simbólicos e estéticos, transmitidos de geração em geração. Por Flipar

Allan Patrick FlickR wikimedia commons