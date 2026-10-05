Estilo de Vida Bicarbonato de sódio: benefícios, usos e cuidados para evitar riscos O uso do bicarbonato de sódio vai muito além da cozinha. Simples e acessível, ele se tornou um verdadeiro aliado no dia a dia, aparecendo em diferentes utilizações dentro de casa. Por Flipar

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