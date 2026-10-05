Estilo de Vida Teresina: capital do Piauí é a primeira cidade planejada do Brasil Teresina, no Piauí, é a única capital do Nordeste brasileiro que não está no litoral, distando 343 quilômetos do Oceano Atlântico. Fundada em 1852 na Chapada do Corisco, às margens do rio Poti, importante rota comercial da região, a cidade cresceu nos cem anos seguintes. No dia 16 de agosto de 2026, a cidade completou 174 anos. Por Flipar

Chris Hadfield/NASA