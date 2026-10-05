Menina de 12 anos sofre sangramentos nasais e descobre sanguessuga alojada na garganta

No hospital, os médicos descobriram uma sanguessuga de 8 centímetros presa à garganta da adolescente, provavelmente ingerida quando ela bebeu a água. O animal foi retirado com uma pinça, mas a menina apresentou anemia leve e precisou tomar ferro.
O caso, publicado na revista científica Clinical Case Reports, alertou para os riscos da ingestão de água contaminada, especialmente entre crianças. A saliva das sanguessugas contém hirudina e outras substâncias que dificultam a coagulação e dilatam os vasos sanguíneos, o que pode provocar sangramentos persistentes.
As sanguessugas são animais invertebrados pertencentes ao filo dos anelídeos, o mesmo grupo que inclui as minhocas. Elas possuem corpo alongado e segmentado, além de ventosas nas extremidades que ajudam na locomoção e na fixação.
As espécies hematófagas localizam seus hospedeiros por meio de estímulos relacionados ao calor, ao movimento e a substâncias liberadas pela pele. Para se alimentar, algumas espécies fazem uma pequena perfuração na pele e liberam substâncias que impedem a coagulação do sangue.
A hirudina tornou as sanguessugas importantes para estudos médicos e aplicações terapêuticas. A hirudoterapia, técnica que utiliza sanguessugas sob supervisão profissional, pode auxiliar em determinados procedimentos para melhorar a circulação sanguínea.
Outras espécies podem parasitar peixes, anfíbios, aves, mamíferos e até seres humanos. Apesar da aparência assustadora para muitas pessoas, elas não costumam representar ameaça grave aos humanos quando o contato ocorre de forma ocasional.