Animais Menina de 12 anos sofre sangramentos nasais e descobre sanguessuga alojada na garganta Uma menina de 12 anos precisou de atendimento médico após beber água não tratada de um riacho em Herat, no Afeganistão, e passar uma semana com irritação na garganta, dificuldade para engolir, tosse e sangramentos nasais. E a causa surpreendeu os profissionais de saúde. Por Flipar

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